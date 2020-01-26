Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

7 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'da, ayak parmağında kırık tespit edilen Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta maçlara çıkamayacak.

Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'da, ayak parmağında kırık tespit edilen Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta maçlara çıkamayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'in, Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 Ocak'ta oynanan Fenerbahçe maçında sağ ayağına aldığı darbe sonucu beşinci parmak kemiğinde kırık oluştuğu bildirildi.

Hasan Hüseyin Acar'ın, yaklaşık 3 haftalık tedavi süreci sonrası takımla çalışmalara başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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