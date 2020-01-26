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Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak
7 saat önce
Hes Kablo Kayserispor'da, ayak parmağında kırık tespit edilen Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta maçlara çıkamayacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:42 Kaynak: AA
Hes Kablo Kayserispor'da, ayak parmağında kırık tespit edilen Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta maçlara çıkamayacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'in, Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 Ocak'ta oynanan Fenerbahçe maçında sağ ayağına aldığı darbe sonucu beşinci parmak kemiğinde kırık oluştuğu bildirildi.
Hasan Hüseyin Acar'ın, yaklaşık 3 haftalık tedavi süreci sonrası takımla çalışmalara başlamasının öngörüldüğü belirtildi.
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