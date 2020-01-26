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Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak
6 saat önce
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'in, Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 Ocak'ta oynanan Fenerbahçe maçında sağ ayağına aldığı darbe sonucu beşinci parmak kemiğinde kırık oluştuğu bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'in, Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 Ocak'ta oynanan Fenerbahçe maçında sağ ayağına aldığı darbe sonucu beşinci parmak kemiğinde kırık oluştuğu bildirildi.
Hasan Hüseyin Acar'ın, yaklaşık 3 haftalık tedavi süreci sonrası takımla çalışmalara başlamasının öngörüldüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:04
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