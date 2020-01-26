Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

6 saat önce

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'in, Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 Ocak'ta oynanan Fenerbahçe maçında sağ ayağına aldığı darbe sonucu beşinci parmak kemiğinde kırık oluştuğu bildirildi.

Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'in, Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 Ocak'ta oynanan Fenerbahçe maçında sağ ayağına aldığı darbe sonucu beşinci parmak kemiğinde kırık oluştuğu bildirildi.


Hasan Hüseyin Acar'ın, yaklaşık 3 haftalık tedavi süreci sonrası takımla çalışmalara başlamasının öngörüldüğü belirtildi.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:04 
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