Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Hasan Hüseyin sakatlandı
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Kayserispor'da Hasan Hüseyin sakatlandı

37 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı futbolcularından Hasan Hüseyin Acar, sezonun ilk çalışmasında sakatlandı.

Kayserispor'da Hasan Hüseyin sakatlandı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı futbolcularından Hasan Hüseyin Acar, sezonun ilk çalışmasında sakatlandı.

Sezonun henüz ilk çalışmasında ayak serçe parmağından sakatlanan Hasan Hüseyin Acar'ın yapılan tetkikler neticesinde ameliyat olmasına karar verildi. 6 Temmuz Cumartesi günü minik bir operasyon geçirecek olan genç futbolcunun 1 ay takımdan ayrı kalacağı söylendi.

Hasan Hüseyin, geride kalan sezon sağ ayak serçe parmağına gelen krampon darbesi neticesinde idmanda sakatlanmıştı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:42 Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Hasan Huseyin, Kayserispor, Spor
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