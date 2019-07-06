Kayserispor'da Hasan Hüseyin sakatlandı
37 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı futbolcularından Hasan Hüseyin Acar, sezonun ilk çalışmasında sakatlandı.
İstikbal Mobilya Kayserispor
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:42 Kaynak: İHA
'un başarılı futbolcularından Hasan Hüseyin Acar
, sezonun ilk çalışmasında sakatlandı.
Sezonun henüz ilk çalışmasında ayak serçe parmağından sakatlanan Hasan Hüseyin Acar
'ın yapılan tetkikler neticesinde ameliyat olmasına karar verildi. 6 Temmuz Cumartesi günü minik bir operasyon geçirecek olan genç futbolcunun 1 ay takımdan ayrı kalacağı söylendi.
Hasan Hüseyin, geride kalan sezon sağ ayak serçe parmağına gelen krampon darbesi neticesinde idmanda sakatlanmıştı. - KAYSERİ
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