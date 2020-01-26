Kayserispor'da Hasan Hüseyin sakatlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da Hasan Hüseyin sakatlandı - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Hasan Hüseyin sakatlandı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un orta saha futbolcusu Hasan Hüseyin Acar sakatlar kervanına katıldı.

Kayserispor'da Hasan Hüseyin sakatlandı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un orta saha futbolcusu Hasan Hüseyin Acar sakatlar kervanına katıldı.


Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Hasan Hüseyin Acar; 21.01.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe maçı sırasında sağ ayağına aldığı direkt darbe sonucu sağ ayak 5.parmak kemiğinde kırık meydana gelmiştir. Yaklaşık 3 haftalık tedavi süreci sonrası takımla çalışmalara başlaması öngörülmektedir" denildi. - KAYSERİ

Hasan Hüseyin Acar, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:49 Kaynak: İHA
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