Kayserispor'da Hasan Hüseyin sakatlandı - Son Dakika

Kayserispor'da Hasan Hüseyin sakatlandı
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor'un orta saha futbolcusu Hasan Hüseyin Acar sakatlar kervanına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
Hes Kablo Kayserispor'un orta saha futbolcusu Hasan Hüseyin Acar sakatlar kervanına katıldı.
Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Hasan Hüseyin Acar; 21.01.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe maçı sırasında sağ ayağına aldığı direkt darbe sonucu sağ ayak 5.parmak kemiğinde kırık meydana gelmiştir. Yaklaşık 3 haftalık tedavi süreci sonrası takımla çalışmalara başlaması öngörülmektedir" denildi.
(İHA)
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