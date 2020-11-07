Kayserispor'da Hatayspor hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde, antrenörler Ömer Faruk Mahir ve Gökhan Ünal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular çift kale maç ve taktik çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonra futbolcular antrenmanı sonlandırdı. Yarın Kadir Has Stadyumunda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.