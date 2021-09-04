Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da hazırlıklar aralıksız devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacak olan Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, kondisyon yüklerken, antrenmanın ilerleyen bölümünde topla birlikte çalıştı. Ligdeki ilk galibiyetini üçüncü hafta Başakşehir deplasmanında alan sarı kırmızılılar, Kasımpaşa maçından da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. - KAYSERİ

Son Dakika

Öfkeden gözü döndü, kafenin ortasında husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadının son paylaşımı kafa karıştırdı: Ruhum hayatımdan yoruldu

Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu

Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.

Fabrika gibi okul, yıllık cirosu 1 milyon lira! Öğrenciler bile maaş alıyor

Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı

Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti

Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor