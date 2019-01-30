Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Hedef 3 Puan

Kayserispor'da Hedef 3 Puan

1 saat önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçından 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kayserispor'da Hedef 3 Puan, System.String[]


İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçından 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.  

Ligin 20'nci haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılı takımın son antrenmanını izleyen kulüp başkanı Erol Bedir, teknik direktör Hikmet Karaman ile bir araya geldi. Antrenman sonrası konuşan Başkan Bedir, ligin ikinci yarısı ile birlikte maçların karakterinin değiştiğini ifade ederek, "Her takım gerek yaptığı takviyelerle, gerekse de oyuncuların takıma adapte olması ile farklı oyun oynamaya başladılar. Telafisi olmayan maçlar olduğu için puanda aslanın ağzında oluyor. Biz, 5 maçtır ligde yenilmiyoruz. 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldık. Her maçta puanımızı 1 veya 3 puan yukarı çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

"İYİ YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ"

Geçen hafta sonu oynanan Bursaspor maçında iyi bir performans sergilediklerini ve 1 puan aldıklarını hatırlatan Bedir, "Alınacak her puan çok önemli ve sakatlık yaşamadan müsabakaları sonlandırmak istiyoruz. Biz, iyi yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Biz, sürpriz yaşamak istemiyoruz. Normal gücümüze göre oyun oynarsak, iyi bir yerde ligi tamamlarız. Hafta sonunda Malatya'ya gidiyoruz. Malatya iyi bir takım ama hocamızın da söylediği gibi yenilmeyecek bir takım değil. 3 puan için Malatya'ya gideceğiz. Malatya'dan galip gelip döneceğimize inanıyorum" diye konuştu

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:07 Kaynak: DHA

Evkur, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa'nın Dev Ülkesi Polis Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk İsmi Getirdi 1'ü Türk 8 Kişi! Eşcinsel Köyü Erkekleri Bahçıvanın Cinayetlerine Kurban Gitti

HDP'den Erdem Gül Açıklaması: CHP'nin Adayını Destekliyoruz ASELSAN'ın Havadaki Tehditlere Karşı Ürettiği İHASAVAR'lara Talep Giderek Artıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 17:24:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Hedef 3 Puan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]