Kayserispor'da hedef 3 puan - Son Dakika

Kayserispor'da hedef 3 puan

Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Tokgöz, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe'yi yenerek lige tutunmak istediklerini belirtti.

Kayserispor'da hedef 3 puan, System.String[]

Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Tokgöz, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe'yi yenerek lige tutunmak istediklerini belirtti.

Tokgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı zor bir süreç yaşandığını, uzun bir aradan sonra hafta sonu ligler başlayacağını, futbolseverlerin hasretinin sona ereceğini söyledi.

Salgında normalleşme sürecine girildiğini, takımların da tedirginliği üzerlerinden attığını vurgulayan Tokgöz, "İlk başta 'liglere başlanılacak' denildi ve bizim endişemiz büyüktü. Çünkü normalleşme sürecinde hemen hemen ilk tarih Türkiye'de Süper Lig'in oynanış tarihiydi. O zaman çok ciddi endişelerimiz vardı ama diğer alanlarda da hayata geçirilen normalleşme uygulamaları akabinde gelmesi bizi rahatlattı. Sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirler arası seyahat yasaklar kaldırıldı. Biz de inşallah bu hafta liglere başlıyoruz. Bizim son 2 koronavirüs testlerimiz negatif çıktı. Bu konuda gayet titiz davrandık. Biliyorsunuz, tesislere dışarıdan girişi tamamıyla kapattık." dedi.

Verilen aranın ardından lige Fenerbahçe maçı ile başlayacaklarını, futbolcuların hırsı ve motivasyonunun en yüksek derecede olduğunu dile getiren Tokgöz, şunları kaydetti:

"Sezon başından beri her şeyin bir arada gittiği, ilk defa bu döneme denk geldi. Sezon başında bir sürü aksaklıklar yaşandı. Başkan ve hoca değişimleri gibi. Ödemeler yapılmamıştı. Şimdi ödemelerin yapıldığı, takımın motive olduğu ve kenetlendiği bir ekip olduk. Bu pandemi sürecini en iyi Kayserispor'un değerlendirdiğini söyleyebiliriz. İnşallah en yakın zamanda ve bu hafta puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. İnşallah 3 puanı alıp bu ligde kalmak için bütün mücadelemizi vereceğiz. Buna bizler inanıyoruz. Takımımız mücadele verecek. Ben kefil olabilirim. İnşallah bu hafta Kayserili taraftarlarımızı sevindireceğiz."

Tokgöz, koronavirüs sürecinde ülkesine giden ve seyahat kısıtlamasından dolayı Türkiye'ye dönemeyen Miguel Lopes'in kısa sürede takıma dahil olacağını belirterek, "Lopes için sabah bir görüşme yapıldı. Büyük ihtimalle Lizbon'dan Amsterdam'a geçecek. Oradan da Kayseri'ye gelmesi için uçak planı yapıldı. Geldiğinde tabii ki karantina süreci olacak. Testleri de yapılacak. Takımla çalışması biraz zaman alabilir ama inşallah Lopes'i getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 04:05 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor'da hedef 3 puan - Son Dakika Spor
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