Kayserispor'da hedef 30 bin taraftar - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da hedef 30 bin taraftar - Son Dakika Spor

Kayserispor'da hedef 30 bin taraftar

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Cumartesi günü oynayacakları İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde 30 bin taraftar hedeflediklerini açıkladı.

Kayserispor'da hedef 30 bin taraftar, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Cumartesi günü oynayacakları İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde 30 bin taraftar hedeflediklerini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, " 'Bir kıvılcım yeter' sloganı ile çıkılan yolda Denizlispor galibiyeti ile birlikte ilk kıvılcımı yaktık. Güzel oyun ve aldığımız 3 puan ile bu lige havlu atmayacağımızı herkese göstermiş olduk. Şimdi bu kıvılcımı kendi evimizde oynayacağımız önce Konyaspor, ardından Göztepe maçlarını ile aleve dönüştüreceğimize tüm camia olarak yürekten inanıyoruz. Bizler inandık ve sizlerin de bize inandığınızı görmek istiyoruz. Cumartesi günü saat 14.00'de Kadir Has Stadyumu'ndayız. Hedefimiz 30 bin taraftar. Bu zorlu yolda bizleri yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Kayserispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:00 Kaynak: DHA
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