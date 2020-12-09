Kayserispor'da hedef galibiyet
09.12.2020 10:36
Hes Kablo Kayserispor, ligin 12.haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Hes Kablo Kayserispor, ligin 12.haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Ligin 12.haftasında Cumartesi günü Kadir Has Stadyum'unda Trabzonspor'u konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor tüm hazırlıklarını 3 puan üzerine yapıyor. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde günde tek antrenman ile hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda keyifler ve moraller yerinde. Sarı-Kırmızılılar bugün saat 13.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sarı-Kırmızılı takımda sakatlıkları devam eden Silviu Lung, Yasir Subaşı, Gustavo Campanharo ve Wilfried Kanga Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
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