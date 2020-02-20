Kayserispor'da hedef taraftarının desteğini almak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayserispor'da hedef taraftarının desteğini almak - Son Dakika

Kayserispor'da hedef taraftarının desteğini almak

11 dakika önce

Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor ve Göztepe maçlarında taraftarından destek bekliyor.

Kayserispor'da hedef taraftarının desteğini almak, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor ve Göztepe maçlarında taraftarından destek bekliyor.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, yaptığı yazılı açıklamada, 'Bir kıvılcım yeter' sloganı ile çıktıkları yolda Denizlispor galibiyetiyle ilk kıvılcımı yaktıklarını, aldıkları 3 puanla bu lige havlu atmayacaklarını herkese gösterdiklerini belirtti.

Denizlispor maçında yakılan kıvılcımı önce Konyaspor ardından da Göztepe maçlarıyla aleve dönüştüreceklerine camia olarak yürekten inandıklarını aktaran Tokgöz, "Bizler inandık, sizlerin de bize inandığınızı görmek istiyoruz. 22 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Kadir Has Stadı'ndayız. Hedefimiz 30 bin taraftar. Bu zorlu yolda bizleri yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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