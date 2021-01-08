Kayserispor'da hedef üst üste ikinci galibiyet - Son Dakika

Kayserispor'da hedef üst üste ikinci galibiyet

08.01.2021 11:17
Kayserispor'da hedef üst üste ikinci galibiyet, System.String[]

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek 11 hafta aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Hes Kablo Kayserispor, sahasında yarın Yeni Malatyaspor'la oynayacağı 18. hafta maçından da 3 puanla ayrılıp, çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek 11 hafta aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Hes Kablo Kayserispor, sahasında yarın Yeni Malatyaspor'la oynayacağı 18. hafta maçından da 3 puanla ayrılıp, çıkışa geçmek istiyor.

Sezon başından beri sıkıntılı günler geçiren ve 2 teknik direktörle yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, Denizlispor galibiyetiyle puanını 13'e yükseltti.

Bu sezon çıktığı 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Kayseri temsilcisi, puan cetvelinde 20. sırada yer alıyor.

Haftalardır düşme hattından çıkamayan ve adeta ligin dibine demir atan sarı-kırmızılı ekip, Denizlispor galibiyetiyle taraftarlarını umutlandırdı.

Tokgöz: "Biz takımımıza güveniyoruz"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun kendileri için zor başladığını söyledi.

İki teknik direktörle yollarını ayırdıklarını anımsatan Tokgöz, "Büyük bir uğraş sonucunda lige iyi bir ekiple başladık. Puanlar da almaya başladık ancak yolunda gitmeyen bazı şeylerden dolayı Bayram (Bektaş) hoca ile yollarımızı ayırdık. Daha sonra gelen Samet Aybaba ile de çıkış yakalayamadık. Ancak biz takımımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolda en büyük moralin puan ya da puanlar olduğunu vurgulayan Tokgöz, "Denizlispor maçı bizim için çok önemliydi. Haftalardır puan alamayan bir takımın rakibiyle olan mücadelesiydi. Hem oyuncular hem de teknik ekip bunun farkında olarak maça hazırlandı. Maçta da güzel bir mücadele örneği vardı. Bütün futbolcular terlerinin son damlasına kadar savaştı. Hak ettiğimiz bir galibiyetle moral bulduk. Bu galibiyette şu an takımın başındaki Uğur Kulaksız hocamızın da katkısı çok büyük." diye konuştu.

Kayserispor takımının şu an bulunduğu yeri hak etmediğini dile getiren Tokgöz, "Biz iki yıldır sağlam temeller üzerine kurulan bir takım oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Bu çabalarımızın meyvelerini alacağımıza inancımız tam. Şu an hak etmediğimiz bir konumdayız. Ancak Denizlispor galibiyetinden sonra evimizde oynayacağımız Yeni Malatyaspor maçını da alarak, çıkışa geçmek istiyoruz. Kayserispor taraftarının iyi yerlere geleceğimizden şüphesi olmasın." diyerek sözlerini tamamladı.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor'da hedef üst üste ikinci galibiyet - Son Dakika Spor


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