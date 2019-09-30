Kayserispor'da hikmet karaman dönemi sona erdi
1 saat önce
Süper Lig takımlarından Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:50 Kaynak: DHA
Süper Lig takımlarından Kayserispor
'da teknik direktör Hikmet Karaman
ile yollar ayrıldı.
Ligde geride kalan 6 haftada galibiyet alamayan Kayserispor, 3 puanla 17'nci sırada yer alıyor. Dün oynanan İttifak Holding Konyaspor
maçında alınan mağlubiyet sonrası Kayserispor taraftarı, teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya çağırdı. Gün içerisinde kulüp yönetimi ile bir araya geldiği öğrenilen Karaman ile yolların ayrıldığı öğrenildi.
Kayserispor'a 5 Aralık
2018'de Ertuğrul Sağlam
'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Hikmet Karaman, 2018-2019 sezonunda takımın ligde kalmasını sağlamıştı.
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