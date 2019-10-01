Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Hikmet Karaman'la devam kararı alındı
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Kayserispor'da Hikmet Karaman'la devam kararı alındı

26 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp yönetim kurulu, teknik direktör Hikmet Karaman ile devam edilmesi kararı aldı.

Kayserispor'da Hikmet Karaman'la devam kararı alındı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp yönetim kurulu, teknik direktör Hikmet Karaman ile devam edilmesi kararı aldı.

Süper Lig'in 6. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a rakip sahada 2-1 mağlup olan Kayserispor'da maç sonrası istifa sinyali veren Hikmet Karaman ile yönetim kurulu arasında yapılan görüşmenin ardından, deneyimli teknik adamın görevine devam etmesi kararı alındı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Hikmet Karaman, saha sonuçlarının beklenen seviyede gerçekleşmemesi üzerine bugün yönetim kurulumuzla yaptığı görüşmede, Kayserispor'un faydasına olacaksa, herhangi bir tazminat talebi olmaksızın görevi bırakabileceğini, bu konuda kulüp başkanımızın vereceği karara saygılı olacağını ifade etmiştir. Kulüp başkanımız, yönetim kurulu ve diğer ilgililerle seri görüşmeler yapmış, bu aşamada hocamızın görevden ayrılmasının uygun olmayacağı kanaati oluşmuştur. Verilen karar teknik direktörümüzle paylaşılmış, kendisi de buna saygı duyarak görevinde kalmıştır. Yönetim kurulumuz, istenmeyen skorlara etki eden birçok faktör varken, en kolayı olan hoca değişikliği alışkanlığına itibar etmemiştir. Yapılacak istişareler sonucu Kayserispor için en doğru karar verilecektir."

İstikbal Mobilya, Hikmet Karaman, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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