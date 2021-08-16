Kayserispor'da Hikmet Karaman sesleri

Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Yukatel Kayserispor'da takımın başına Hikmet Karaman'ın gelmesi bekleniyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Altay'a 3-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni teknik direktör için çalışmalar devam ederken, gündeme Hikmet Karaman'ın ismi geldi. Sarı-kırmızılı yöneticiler, tecrübeli teknik adamla ilk görüşmeleri gerçekleştirirken, tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Anlaşmanın tamamlanması halinde Karaman'ın önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gitmesi bekleniyor.