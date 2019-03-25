Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da İlk Ayrılık

Kayserispor'da İlk Ayrılık

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlığı bulunan 26 yaşındaki Oğuzhan Berber'in sözleşmesi feshedildi.

Kayserispor'da İlk Ayrılık, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlığı bulunan 26 yaşındaki Oğuzhan Berber'in sözleşmesi feshedildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da ilk ayrılık yaşandı. 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'dan kiralık olarak sezon başında İstikbal Mobilya Kayserispor'a gelen Oğuzhan Berber'in sözleşmesi feshedildi. Sezon başından bugüne kadar İstikbal Mobilya Kayserispor'da hiçbir resmi müsabakada görev almayan Oğuzhan Berber, yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olmuş ve sezonu kapatmıştı. Teknik heyetin ve yönetimin kadroda düşünmediği Oğuzhan Berber'in sözleşmesi ligin bitimine 8 hafta kala feshedildi ve oyuncuyla yollar ayrıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:25 Kaynak: İHA

Spor
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