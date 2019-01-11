Son Dakika Haberleri: Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor

Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor

48 dakika önce

Süper Ligde 13. sırada bulunan Kayserispor, sezon sonuna kadar isim sponsorluğu için Boydak Holding ile anlaştı. Kulübün ismi İstiklal Mobilya Kayserispor olacak.

Spor Toto Süper Lig'de 19 puanla 13. sırada bulunan Kayserispor'un ismi değişiyor. Resmi imzalar atılacak.

Bu sezon ekonomik sıkıntılar içerisinde sportif başarıyı yakalamaya çalışan ekiplerden birisi olan Kayserispor, isim sponsorluğu anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen görüşmeler, resmiyet kazanıyor. Kayserispor, sezon sonuna kadar isim sponsorluğu için Boydak Holding ile anlaşmaya vardı.

İMZA GELİYOR

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Kulübümüz Kayserispor ile Boydak Holding arasında mutabakat sağlandı. Pazartesi günü Kadir Has Tesislerindeki yeni hizmet binamız içerisinde bir Lansman düzenlenecek. Bu toplantıda Kayserispor ile Boydak Holding arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalayacağız" dedi.

Toplantıya TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın da katılacağının altını çizen Kayserispor Avukatı ve Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "İlk etapta anlaşma sezon sonuna kadar olacak. İmzalar atıldıktan sonra Kayserispor'un ismi İstikbal Mobilya Kayserispor olacak" açıklaması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:08 Kaynak: İHA

Boydak Holding, Kayserispor, Spor, Ekonomi
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