Kayserispor'da kaleci Lung, 3 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da kaleci Lung, 3 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika Spor

Kayserispor'da kaleci Lung, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung'un 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kayserispor'da kaleci Lung, 3 hafta sahalardan uzak kalacak, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung'un 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşma öncesinde kadrodan çıkarılan Lung'un parmak kemiğinde çatlak tespit edildiği belirtildi.

Antrenmanda ikili mücadele sırasında Lung'un sol el 5. parmak kemiğinde çatlak meydana geldiğinin aktarıldığı açıklamada, 30 yaşındaki Rumen file bekçisinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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