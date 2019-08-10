Kayserispor'da kaleci transferi

İstikbal Mobilya Kayserispor
, Galatasaray
'dan kaleci İsmail Çipe'yi kadroya kattı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, renktaşı ile İsmail için kiralık olarak anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki kaleci 2 yıllığına kiralandı. Kayseri'ye gelerek sağlık kontrolünden geçen ve sonrasında imzayı atan İsmail Çipe, takıma katılarak çalışmalara başlayacak.
Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bakır
, "Galatasaray'dan, şampiyon takımın kadrosundan bir futbolcu kadromuza kattık. Kendisinin Kayserispor forması altında başarılı olacağına inanıyorum. İsmail'e Kayserispor'da başarılar diliyorum" dedi.
5 Ocak 1984
doğumlu. 24 yaşındaki Antakyalı kaleci 1.97 cm boyunda. Galatasaray U19, U21 takımlarında forma giyen İsmail Çipe, Bugsaşspor
, Fatih Karagümrük
ve Tuzlaspor takımlarında kiralık olarak forma giydi. Geçen sezon Muslera'nın yedeği olarak Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası
'nda 6 müsabakaya çıktı. - KAYSERİ