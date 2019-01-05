Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Kampta Neşeler Yerinde

Kayserispor'da Kampta Neşeler Yerinde

1 saat önce

Kayserispor ikinci yarı öncesi hazırlıklarını Antalya Belek'te neşeli ve keyifli bir şekilde sürdürüyor.

Kayserispor'da Kampta Neşeler Yerinde, System.String[]
Kayserispor ikinci yarı öncesi hazırlıklarını Antalya Belek'te neşeli ve keyifli bir şekilde sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da keyifler ve moraller yerinde. 3 Ocak'ta başlayan Antalya kampının 3.gününde sabah yaptığı antrenman ile çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Tam kadro olarak Antalya'da bulunan Kayserispor'da futbolcuların yüzü gülüyor. Sabah ve akşam yapılan antrenmanların neşeli ve keyifli geçmesi hem yöneticileri hem de teknik heyeti sevindiriyor. Ligin ikinci yarısına en iyi şekilde girmek için mücadele veren Sarı-Kırmızılı futbolcuların akşam yemeğinden sonra takıma katılan genç oyunculara şarkı söyletmeleri e dans yaptırmaları ise görünmeye değer. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:47 Kaynak: İHA

Sabah, Belek, Antalya, Kayserispor, Spor
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