Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

10 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılılar, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Teknik direktörlük görevine getirilen Samet Aybaba, oyuncularla yakından ilgilendi.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:36 Kaynak: AA
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