Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
10 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:36 Kaynak: AA
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılılar, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Teknik direktörlük görevine getirilen Samet Aybaba, oyuncularla yakından ilgilendi.
Mehmet Ekici, Kasımpaşa ile anlaştı Denizlispor, Tolunay Kafkas ile anlaşamadı! 4 aday daha var Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Özdilek oldu Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek: Ülkemiz dimdik ayakta