Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılılar, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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