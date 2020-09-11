SPOR Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Yasin Dalkılıç - İlyas KAPLANKAYSERİ(DHA) - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon çalışması ve çift kale maç gerçekleştirdi. Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanla günü tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:20 - Kaynak: DHA
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