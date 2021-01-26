Kayserispor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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