Kayserispor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı

Isınma, açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.

Hes Kablo Kayserispor , Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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