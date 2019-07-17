Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da kombine bilet fiyatları açıklandı
Son Dakika Spor Haber

Kayserispor'da kombine bilet fiyatları açıklandı

3 saat önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'un 2019-2020 futbol sezonu kombine satışlarına yarın başlanacak.

Kayserispor'da kombine bilet fiyatları açıklandı, System.String[]

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'un 2019-2020 futbol sezonu kombine satışlarına yarın başlanacak. Kombine biletleri 75 ile 500 TL arasında satışa sunulacak.
Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor'da 2019-2020 kombine biletleri yarından itibaren satışa sunulacak. Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Kuzey Alt Tribünü 75 TL, Kuzey Üst Tribünü 100 TL, Güney Alt Tribünü (A-B-C-D-E) Blokları  100 TL, Doğu Alt Tribünü (A-G) Blokları 200 TL, Doğu Alt (B-F) tribünü 250 TL, Doğu Alt (C-E) tribünü 300 TL, Doğu üst tribünü 200 TL,  Batı Alt tribünü (B-F) Blokları 300 TL, Batı Alt balkon (B-F) blokları 500 TL olarak Kayserispor buluşma noktasındaki pasolig satış noktasında ve Kayseri Form Avm'de bulunan Kayserispor Lisanslı Ürün Mağazasında, satışa sunulacak."


- Kayseri
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


YouTube Premium Türkiye'de hizmet vermeye başladı Ali Koç'tan Deniz Türüç'e transfer telefonu Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı! EURO 2020 Elemeleri S Sport'ta yayımlanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:18:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da kombine bilet fiyatları açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]