Kayserispor'da konyaspor maçı hazırlıkları başladı

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma ve fitness çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Alpay, Artem Kravets ve Şamil Çinaz ile Denizlispor maçında geçirdiği üst solunum enfeksiyonu nedeniyle iğne ile oynayan Pedro Henriqe antrenmana katılmadı. Miguel Lopes takımdan ayrı düz koşu yaptı.

HİKMET KARAMAN: "İSTEMEDİĞİMİZ BİR SKOR OLDU"

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, geçen hafta oynadıkları Yukatel Denizlispor maçına ilişkin, "Bütün hesapları 3 puan üzerine kurmuştuk. 1-0 önemli bir sonuç, 1-0'den sonra 2'inci golü bulmanız gerekiyor. 60 dakikaya yakın skor üstünlüğü bizdeydi. Oyunun ilk 30 dakikalık bölümünde skoru 2-0'a getirecek pozisyonumuz vardı ama olmadı. 2'nci yarı gol yememek için değişiklik yaptık. Şanssız bir gol yedik ve skor 1-1 oldu. İstemediğimiz bir skor oldu" dedi.

"AZ DAHA ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Ligde istedikleri konumda bulunmadıklarını belirten Karaman, şöyle konuştu: "Bizim gerçek gücümüz bu değil. Takımın bulunması gereken yer de burası değil. Önümüzde üst üste 2 deplasman maçı var. İçeride oynadığımız 2 maçta kaybettiğimiz puanları deplasmanda almamız gerekiyor. 2 deplasman maçında her şeyi düzeltebiliriz. Denizlispor maçının ilk 30 dakikasında oynadığımız oyunu daha geniş zamana yayabilirsek, oyunun bir bölümünde bir sporcuyu o pozisyona yerleştirebilirsek çok farklı takım olacağız. Biraz sabır, az daha zamana ihtiyacımız var. Taraftar kızgın olabilir, bizden beklentisi olanlar şu ana kadar henüz bizden istedikleri beklentiyi alamamış olabilirler. Ama bizim bu durumu değiştirecek gücümüz var. Konyaspor maçında bu durumu değiştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.