Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Süper Lig'in 5. haftasında evinde konuk ettiği Denizlispor maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, savunma ve hücum çalışmaları ile devam etti. Antrenmanda teknik ekibin oyuncularla yakından ilgilendiği görüldü.


Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:48 Kaynak: İHA
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