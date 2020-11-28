Kayserispor'da korona virüs şoku - Son Dakika

Kayserispor'da korona virüs şoku

28.11.2020 19:44
Kayserispor'da korona virüs şoku, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nde 2 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nde 2 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da gerçekleştirilen korona virüs testi sonrasında 2 futbolcunun testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Koronavirüs (Covid-19) taramasında 2 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Edinilen bilgilere göre, Kayserispor'da Denis Alibec ile Nurettin Korkmaz'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Hes Kablo Kayserispor kulübünde son olarak Wilfried Kanga, korona virüse yakalanmış ve tedavi olduktan sonra takıma katılmıştı. - KAYSERİ

Kayserispor'da korona virüs şoku
Kayserispor'da korona virüs şoku

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Koronavirüs, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'da korona virüs şoku - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi 42 ilde yürütülen PKK/KCK operasyonlarında 641 kişi gözaltına alındı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Oteller sadece müşterine yemek hizmeti verebilecek İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü
Manchester City, evinde Burnley'yi 5-0 yendi Manchester City, evinde Burnley'yi 5-0 yendi         
20:00
Sörloth, Leipzig'in Bielefeld'i 2-1 yendiği maçta penaltı kaçırdı Sörloth, Leipzig'in Bielefeld'i 2-1 yendiği maçta penaltı kaçırdı         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Bitiş düdüğü sonrası Başakşehirli ve Denizlisporlu futbolcular birbirine girdi Bitiş düdüğü sonrası Başakşehirli ve Denizlisporlu futbolcular birbirine girdi         
19:00
Galatasaray, aradığı golü buldu! Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcusuyla öne geçti Galatasaray, aradığı golü buldu! Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcusuyla öne geçti         
18:21
Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi         
17:11
Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı         
15:37
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun         
14:18
Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor         
12:52
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 20:06:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor'da korona virüs şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei