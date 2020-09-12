Kayserispor'da korona virüs testleri negatif çıktı - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor'da son gerçekleştirilen Covid-19 testleri negatif çıktı.
Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada "11 Eylül 2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:47 - Kaynak: İHA
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