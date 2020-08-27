Kayserispor'da koronavirüs sonuçları negatif çıktı

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline uygulanan Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.
Testin 26 Ağustos'ta yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 23:57
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