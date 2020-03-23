Kayserispor'da "koronavirüs" tedbirleri kapsamında verilen izin uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında verilen izin uzatıldı - Son Dakika Spor

Kayserispor'da "koronavirüs" tedbirleri kapsamında verilen izin uzatıldı

20 dakika önce

Hes Kablo Kayserispor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligin ertelenmesi sonrası futbolculara verilen izin uzatıldı.

Kayserispor'da

Hes Kablo Kayserispor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligin ertelenmesi sonrası futbolculara verilen izin uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, lige süresiz ara verilmesinin ardından takıma 19 Mart Perşembe gününden 24 Mart Salı gününe kadar izin verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Değerli basın mensuplarımız, takımımızın yarın toplanması ertelenmiştir. Yeniden bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:14 Kaynak: AA

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