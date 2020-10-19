Kayserispor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 4'e yükseldi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinde bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulandı.

Oyuncunun testi pozitif çıkıp, gerekli tedavisine hemen başlandı.

Kayseri temsilcisinde geçen haftalarda 3 futbolcunun daha testi pozitif çıkmıştı.