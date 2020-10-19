Kayserispor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 4'e yükseldi
19.10.2020 21:33
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinde bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulandı.
Oyuncunun testi pozitif çıkıp, gerekli tedavisine hemen başlandı.
Kayseri temsilcisinde geçen haftalarda 3 futbolcunun daha testi pozitif çıkmıştı.
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