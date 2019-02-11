Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Kucher Cezalı

Kayserispor'da Kucher Cezalı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandır Kucher ligin 22.haftasında oynanacak olan Göztepe A.Ş maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor'da Kucher Cezalı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandır Kucher ligin 22.haftasında oynanacak olan Göztepe A.Ş maçında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Oleksandr Kucher cezalı duruma düştü. Ligin 21.haftasında oynanan Fenerbahçe maçından sol bek olarak forma giyen tecrübeli başarılı oyuncu 51.dakika gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Dört sarı karta ulaşan Ukraynalı oyuncu Kucher Pazar günü oynanacak olan Göztepe A.Ş maçında forma giyemeyecek. Kucher İzmir ekibi Göztepe A.Ş maçıyla cezasını tamamlayacak ve ligin 23.haftasında oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında forma giyebilecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 08:42 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sergen Yalçın, Beşiktaş İddialarına Son Noktayı Koydu Artem Seriye Bağladı

Dünyaca Ünlü Futbolcu Martial'in Hamile Eşini Aldattığı Ortaya Çıktı Beşiktaşlı Gökhan Töre: Neden Kadro Dışı Kaldığımı Bilmiyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 10:09:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Kucher Cezalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]