Kayserispor'da lisanslar çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da lisanslar çıktı - Son Dakika Spor

Kayserispor'da lisanslar çıktı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'da yeni transferlerin lisansları çıktı.

Kayserispor'da lisanslar çıktı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'da yeni transferlerin lisansları çıktı.


Süper Lig'in ikinci yarısı öncesinde kadrosunu güçlendiren Hes Kablo Kayserispor'da yeni futbolcuların lisansları çıktı. Oğuzhan Çapar'dan sonra Muris Mesanovic, Mario Situm ve Kozan Kvrzic'in lisans işlemleri tamamlandı. Hes Kablo Kayserispor, Muris Mesanovic ile 6 aylık, Mario Situm ve Kozan Kvrzic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.


Sarı Kırmızılı takımda Enver Cenk şahin ile Gustavo'nun da gün içerisinde lisans işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:46 Kaynak: İHA
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