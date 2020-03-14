Kayserispor'da Lopes'e korona virüs engeli! - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da Lopes'e korona virüs engeli! - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Lopes'e korona virüs engeli!

30 dakika önce

Sakatlığı için ülkesi Portekiz'e giden Hes Kablo Kayserispor kaptanı Miguel Lopes, korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye gelemiyor.

Kayserispor'da Lopes'e korona virüs engeli!, System.String[]

Sakatlığı için ülkesi Portekiz'e giden Hes Kablo Kayserispor kaptanı Miguel Lopes, korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye gelemiyor.


Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, takım kaptanı Miguel Lopes'e kavuşamıyor. Son olarak Kayseri'de oynanan Konyaspor maçında görev alan ve sonrasında sakatlanarak ülkesine giden Portekizli futbolcu, korona virüsü tedbirleri kapsamında Türkiye'ye gelemiyor. Gerek Portekiz gerekse Türkiye kanadında giriş - çıkışların kontrol altında tutuluyor olmasından dolayı Lopes, henüz ülkeye gelemedi. Kayserispor kulübü de, olası bir olumsuz durum oluşmaması için Lopes ile irtibata geçerek ülkesinde beklemesi ve sağlığına dikkat etmesi konusunda telkinde bulundu.


Yeni Malatyaspor maçında Miguel Lopes'in yokluğunda Kayserispor'da sağ bekte Zoran Kvrzic görev alacak. Kaleci Silviu Lung ise sahaya kaptan olarak çıkacak. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:33 Kaynak: İHA
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