Kayserispor'da Lopes kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayserispor'da Lopes kadrodan çıkarıldı - Son Dakika

Kayserispor'da Lopes kadrodan çıkarıldı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'da takım kaptanı Miguel Lopes maç kadrosundan çıkarıldı.

Kayserispor'da Lopes kadrodan çıkarıldı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'da takım kaptanı Miguel Lopes maç kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'in 24.haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 21 kişilik maç kadrosu belli oldu. Sarı Kırmızılı takımın kaptanı Miguel Lopes, sakatlığından ötürü maç kadrosundan çıkarıldı. Sağ bacak diz arkasında sıvı artısından ötürü rahatsızlık hisseden Lopes, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Bu sezon 21 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında forma giyen Portekizli futbolcu, Kasımpaşa ile önümüzdeki hafta oynanacak lig maçında da takımındaki yerini alamayacak.

21 KİŞİLİK KADRO

Hes Kablo Kayserispor'da sakatlığı geçen Hasan Hüseyin maç kadrosunda yerini aldı. Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin kadroya dahil ettiği futbolcu şunlar: Aksel Aktaş, Artem Kravets, Ben Rienstra, Bernard Mensah, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Dja Djedje, Emre Demir, Emre Taşdemir, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, İsmail Çipe, Mario Situm, Mert Kula, Muris Mesanovic, Oğuzhan Çapar, Pedro Henrique, Silviu Lung, Yasir Subaşı, Zoran Kvrzic.

(İHA)

Kayserispor, Hes Kablo, Miguel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
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