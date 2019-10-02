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Kayserispor'da Lung şoku

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kaleci Lung, İzmir deplasmanında takımındaki yerini alamayacak.

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İstikbal Mobilya Kayserispor'da kaleci Lung, İzmir deplasmanında takımındaki yerini alamayacak.


Geride kalan hafta Konyaspor ile deplasmanda oynanan müsabaka sonrasında soyunma odası kapısını tekmelediği raporu tutulan kaleci Lung, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na tedbirli olarak sevkedildi.


TFF Hukuk Müşavirliği kaleci Lung ile ilgili olarak "İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü futbolcusu Silviu Lung'un Konyaspor müsabakasındaki Sportmenliğe Aykırı Hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca" PFDK'ya sevkine karar verdi.


Lung, PFDK'nın ceza vermesi halinde İzmir'de oynanacak Göztepe maçında takımındaki yerini alamayacak. Ayrıca kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah ile Pedro Henrique de oynayamayacak. Sakatlığı süren Artem Kravets ile maç eksiği bulunan Şamil Çinaz da İzmir'de forma giyemeyecek. - KAYSERİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İstikbal Mobilya, Kayserispor, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:38 Kaynak: İHA
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