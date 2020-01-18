Kayserispor'da Lung ve Kvrzic şoku! Fenerbahçe maçında yoklar... - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da Lung ve Kvrzic şoku! Fenerbahçe maçında yoklar... - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Lung ve Kvrzic şoku! Fenerbahçe maçında yoklar...

6 saat önce

Süper Lig'in ikinci yarısına Alanya deplasmanında start veren Kayserispor'da kaleci Silviu Lung sakatlandı.

Kayserispor'da Lung ve Kvrzic şoku! Fenerbahçe maçında yoklar..., System.String[]

Süper Lig'in ikinci yarısına Alanya deplasmanında start veren Kayserispor'da kaleci Silviu Lung sakatlandı.


Sağ el serçe parmağında çatlak olduğu tespit edilen başarılı file bekçisi Alanyaspor maçı kadrosundan da çıkarıldı.


Salı günü Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ikinci maçında da görev yapamayacak olan Lung'un önümüzdeki hafta Kayseri'de oynanacak Ankaragücü maçında da oynamasının zor olduğu öğrenildi.


Öte yandan Kayserispor'un Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta Kvrzic kırmızı kart gördü. Kvrzic, Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçında takımını yalnız bırakacak.


Kayserispor'da ameliyat olan Alpay Çelebi, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen, kasığından sakatlığı bulunan Miguel Lopes, kas ağrısı olan Ziya Alkurt'tan sonra kaleci Lung da sakatlar kervanına dahil oldu.



Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Kayserispor, Fenerbahçe, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:53 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Menajer Domenico, Ricardo Rodriguez transferini bitiriyor
Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti Medipol Başakşehirli taraftarlar, Fenerbahçe'ye meydan okudu Cenk Tosun'un golü 3 puana yetmedi!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 21:32:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor'da Lung ve Kvrzic şoku! Fenerbahçe maçında yoklar... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]