Kayserispor'da Malatyaspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İstikbal Mobilya Kayserispor
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Sarı-kırmızılı oyuncular, kontrol pasa dayalı koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından çift kale taktik maçı oynadı.
Sakatlığı geçen Asamoah Gyan
idmanda yer alırken, ameliyat edilen Bilal Başaçıkoğlu çalışmaya katılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:12 Kaynak: AA
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