Kayserispor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Salı günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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