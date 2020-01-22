Kayserispor'da Mensah affedildi! - Son Dakika
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Kayserispor'da Mensah affedildi!

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, disiplinsiz davranışları sebebiyle geçtiğimi günlerde kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'ı affetti.

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, disiplinsiz davranışları sebebiyle geçtiğimi günlerde kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'ı affetti.


Ara transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan deneyimli futbolcunun affedilmesi sarı lacivertli taraftarlar tarafından heyecanla karşılandı.


Bernard Mensah, bu sezon forma giydiği 13 lig maçında takımına 4 asistlik katkı sağladı.


Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:38 
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