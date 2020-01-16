Kayserispor'da Mensah kadro dışı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da Mensah kadro dışı - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Mensah kadro dışı

7 saat önce

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da 25 yaşındaki Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Kayserispor'da Mensah kadro dışı, System.String[]

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da 25 yaşındaki Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.


Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:07 Kaynak: DHA
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