Son Dakika › Spor › Kayserispor'da Mensah kadro dışı - Son Dakika Spor
Kayserispor'da Mensah kadro dışı
7 saat önce
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da 25 yaşındaki Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:07 Kaynak: DHA
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da 25 yaşındaki Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Son Dakika Beşiktaşlı oyuncuların yedek kulübesindeki görüntüsü Erzurum maçına damga vurdu Hes Kablo Kayserispor, Bernard Mensah'ı kadro dışı bıraktı Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan ayrıldı Brescia, birkaç gün içerisinde Miha Zajc transferini bitirecek