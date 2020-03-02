Kayserispor'da Miguel Lopes kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'da Miguel Lopes kadrodan çıkarıldı - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Miguel Lopes kadrodan çıkarıldı

6 saat önce

Süper Lig'in 24.haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 21 kişilik maç kadrosu belli oldu.

Kayserispor'da Miguel Lopes kadrodan çıkarıldı, System.String[]

Süper Lig'in 24.haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 21 kişilik maç kadrosu belli oldu. Sarı Kırmızılı takımın kaptanı Miguel Lopes, sakatlığından ötürü maç kadrosundan çıkarıldı. Sağ bacak diz arkasında sıvı artısından ötürü rahatsızlık hisseden Lopes, Göztepe maçında forma giyemeyecek.


Bu sezon 21 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında forma giyen Portekizli futbolcu, Kasımpaşa ile önümüzdeki hafta oynanacak lig maçında da takımındaki yerini alamayacak.


21 kişilik kadro


Hes Kablo Kayserispor'da sakatlığı geçen Hasan Hüseyin maç kadrosunda yerini aldı. Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin kadroya dahil ettiği futbolcu şunlar: Aksel Aktaş, Artem Kravets, Ben Rienstra, Bernard Mensah, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Dja Djedje, Emre Demir, Emre Taşdemir, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, İsmail Çipe, Mario Situm, Mert Kula, Muris Mesanovic, Oğuzhan Çapar, Pedro Henrique, Silviu Lung, Yasir Subaşı, Zoran Kvrzic.

Kayserispor, Miguel, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:40 
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