Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Milliler Dönüyor

Kayserispor'da Milliler Dönüyor

22 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da milli takıma giden oyuncular Cuma günü takıma katılacak.

Kayserispor'da Milliler Dönüyor, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'da milli takıma giden oyuncular Cuma günü takıma katılacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da lige verilen milli ara nedeniyle milli takıma giden oyuncular, Cuma günü Kayseri'ye gelerek takımla birlikte çalışmalarına başlayacak.

A Milli takımımıza giden Deniz Türüç, Romanya Milli takımına giden Cristian Sapunaru, Ukrayna Milli takımına giden Artem Kravets ve Gana Milli takımına giden Asamaoh Gyan milli takımdaki görevlerini tamamladılar ve 2-3 günlük izin ardından yeniden çalışmalara başlayacaklar. Ülkelerinin milli takımlarında başarılı ile forma giyen 4 oyuncu gösterdikleri performanslar ile dikkat çektiler.

Cuma günü Kayseri'de olacak olan oyuncular takıma katılarak Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başlayacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:39 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dorukhan Toköz Meydan Okudu: Fransa'yı Yenmek İçin Sahaya Çıkacağız Galatasaray'da Mbaye Diagne Milli Maçta Sakatlandı! Tecrübeli Futbolcu Emre Belözoğlu'nda Tarihi Görev MİT Buldu TSK Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:01:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Milliler Dönüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]