Kayserispor'da Milliler Dönüyor
22 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'da milli takıma giden oyuncular Cuma günü takıma katılacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor
'da milli takıma giden oyuncular Cuma günü takıma katılacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da lige verilen milli ara nedeniyle milli takıma giden oyuncular, Cuma günü Kayseri'ye gelerek takımla birlikte çalışmalarına başlayacak.
A Milli takımımıza giden Deniz Türüç
, Romanya
Milli takımına giden Cristian
Sapunaru, Ukrayna
Milli takımına giden Artem Kravets ve Gana
Milli takımına giden Asamaoh Gyan milli takımdaki görevlerini tamamladılar ve 2-3 günlük izin ardından yeniden çalışmalara başlayacaklar. Ülkelerinin milli takımlarında başarılı ile forma giyen 4 oyuncu gösterdikleri performanslar ile dikkat çektiler.
Cuma günü Kayseri'de olacak olan oyuncular takıma katılarak Demir Grup Sivasspor
maçı hazırlıklarına başlayacak. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:39 Kaynak: İHA
Dorukhan Toköz Meydan Okudu: Fransa'yı Yenmek İçin Sahaya Çıkacağız
Galatasaray'da Mbaye Diagne Milli Maçta Sakatlandı!
Tecrübeli Futbolcu Emre Belözoğlu'nda Tarihi Görev
MİT Buldu TSK Vurdu