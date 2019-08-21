Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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Kayserispor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

26 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale taktik maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Artem Kravets, Alpay Çelebi ve kaleci Eray İşcan antrenmana katılmadı.

İstikbal Mobilya, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:47 Kaynak: AA
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