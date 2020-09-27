Kayserispor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim Cuma günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim Cuma günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda top kapma, pas ve dar alanda çift kale maç çalışmaları yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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