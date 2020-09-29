Kayserispor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim Cuma günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:19 - Kaynak: AA
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