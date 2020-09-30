Kayserispor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

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