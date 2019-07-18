Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da neşeli idman
Son Dakika Güncel Haber

Kayserispor'da neşeli idman

24 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

İstikbal Mobilya Kayserispor, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman, fiziksel çalışmayla başladı. Futbolcular, daha sonra takım uyumunu artırıcı oyunlar oynadı. Bu sırada sarı-kırmızılı futbolcuların neşeli halleri ve eğlenmeleri dikkati çekti. Antrenman taktik çalışmalarla sona erdi.
Kampa katılan yeni transferlerden Yasir Subaşı, sarı-kırmızılı ekiple çalışmalara başladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
Deniz Türüç'ten iyi performans
Adı transferde geçen milli futbolcu Deniz Türüç, idmanda gösterdiği performansla dikkati çekti.
Taktik çalışmanın yapıldığı bölümde ideal 11'den kurulu takımda yer alan Deniz, sağ kanatta etkili bir performans sergiledi.
Attığı şık gollerle dikkati çeken Deniz, ayrıca takım arkadaşlarının attığı gollere de asistleriyle katkı sağladı.
Sarı-kırmızılı takımda Bernard Mensah ile yeni transferlerden Brice Dja Djedje de teknik ekipten sık sık övgü aldı.
Hikmet Karaman'dan 2 dilde uyarı
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbolcularına 2 dilde uyarıda bulundu.
Taktik antrenman sırasında sık sık oyunu durduran Karaman, futbolcularını uyardı. Karaman, antrenman sırasında Türkçe'nin yanı sıra İngilizce komutlar vererek öğrencilerini yönlendirdi.
Tecrübeli teknik adam, taktik antrenman sırasında sahaya getirttiği tahta üzerinde, futbolcularından istediklerini anlattı.
Hikmet Karaman, ayrıca Süper Lig'de görev yapan teknik direktörlerin tarzıyla ilgili futbolcularına bilgi vererek taktik idmanda yönlendirmeler yaptı.
Kayserispor'da neşeli idman
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması! Fabian Ernst Beşiktaş'a geri döndü: Beşiktaş'a yakışan yetenekler bulacağız Eljif Elmas'ın kuaföründen ilginç paylaşım: Belki de son traş Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme yeniledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:40:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da neşeli idman
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]