Son Dakika Haberleri: Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı.
Son Dakika Spor Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı. - Son Dakika Spor

Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı.

6 saat önce

Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı.

Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı., System.String[]

Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı. Ayrıca taraftarlarla münakaşaya girmesi sebebiyle Bilal'e para cezası verildi. - İSTANBUL

Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:18 Kaynak: İHA
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