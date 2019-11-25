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Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı.
6 saat önce
Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:18 Kaynak: İHA
Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı. Ayrıca taraftarlarla münakaşaya girmesi sebebiyle Bilal'e para cezası verildi. - İSTANBUL
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